Lewis Hamilton vai trocar Mercedes e substituir Sainz na Ferrari em 2025

"Após as notícias de hoje, a Ferrari e eu não continuaremos juntos a partir do final de 2024", disse Sainz em comunicado em suas redes sociais. "Ainda temos uma longa temporada e, como sempre, darei tudo pela equipa e pelos Tifosi em todo o mundo", acrescentou o piloto espanhol, que não dá pistas sobre o seu eventual destino futuro.

O piloto monegasco Charles Leclerc renovou há uma semana seu contrato com a Ferrari por "várias temporadas" e será colega de equipe do astro britânico.

Hamilton detém o recorde de vitórias na Fórmula 1 com 103 e divide com o alemão Michael Schumacher o maior número de títulos mundiais (são sete, um com a McLaren e seis com a Mercedes), mas o britânico não vence nenhuma corrida desde o final de 2021 e nas últimas duas temporadas foi claramente superado pela Red Bull e pelo holandês Max Verstappen, atual tricampeão.

- Um 2022 para ser esquecido -

Em 2022 Lewis Hamilton terminou a temporada sem vencer uma corrida nem conseguir a pole position pela primeira vez desde 2007: a Mercedes teve problemas para se adaptar aos novos regulamentos técnicos que entraram em vigor naquele ano.