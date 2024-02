Conmebol autoriza para Libertadores estádio boliviano a mais de 4.000 metros de altitude

A Conmebol liberou para a Copa Libertadores-2024 o estádio da cidade boliviana de El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude, que o clube Always Ready utilizará para a partida contra o peruano Sporting Cristal, informou o clube nesta quinta-feira (1º).

"Um dia muito histórico para toda a cidade de El Alto, a Conmebol enviou um e-mail aprovando o estádio Villa Ingenio" em El Alto, disse o presidente do clube, Andrés Costa, durante evento com a prefeita Eva Copa, no mesmo local.

Na última segunda-feira, dirigentes da Conmebol inspecionaram o estádio, que tem capacidade para 25 mil espectadores e foi inaugurado em 2017 pelo então presidente Evo Morales.