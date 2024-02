Bayer Leverkusen e Bayern de Munique fazem ajustes na 20ª rodada antes de se enfrentarem

O líder invicto Bayer Leverkusen (49 pontos) e seu perseguidor mais próximo Bayern de Munique (47 pontos) aproveitarão esta 20ª rodada da Bundesliga para fazer os ajustes finais antes do confronto direto entre ambos, uma semana depois.

Os bávaros ainda não podem contar com os lesionados Joshua Kimmich, Dayot Upamecano, Konrad Laimer e Kinglsey Coman. O mesmo acontece com o sul-coreano Kim Min-jae, mas por estar disputando a Copa da Ásia, no Catar, com sua seleção.

Thomas Tuchel terá de preparar a equipe sem estes jogadores para o jogo em casa contra o Borussia Monchengladbach no sábado, uma semana depois de os renanos terem empatado em 0 a 0 na visita ao Bayer Leverkusen.