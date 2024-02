Mercado de transferências tranquilo na Europa, inclusive na milionária Premier League

Do outro lado de Londres, no Tottenham, Ange Postecoglou considerou "improvável" um movimento no sentido de saídas ou chegadas, pelo menos até o próximo verão europeu.

O caso de maior destaque envolve o atacante paraguaio Miguel Almirón. O Newcastle, que pertence ao fundo saudita PIF, cogita vender o jogador de 29 anos ao clube saudita Al-Shabab, para dar um certo fôlego ao seu caixa.

. Alemanha: Bayern é o mais atuante

Enfraquecido no lado direito de sua defesa com as saídas no verão europeu passado do francês Benjamin Pavard (Inter de Milão) e do croata Josip Stanisic (emprestado ao Bayer Leverkusen), o Bayern de Munique agiu em janeiro para substituí-los.

Começou com o inglês Eric Dier, colocado na defesa do time bávaro ao lado de Matthijs de Ligt após a lesão de Dayot Upamecano e a ausência do sul-coreano Kim Min-jae, que disputa com sua seleção a Copa da Ásia.

E para reforçar o lado direito da defesa, o Bayern contratou o jovem promissor francês Sacha Boey até o verão de 2028 por um valor próximo a 30 milhões de euros (cerca de R$ 160,6 milhões pela cotação atual), a transferência mais alta na Europa até agora neste ano.