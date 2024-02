Marc Gasol anuncia aposentadoria do basquete

O pivô espanhol Marc Gasol anunciou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (31), em Barcelona, sua aposentadoria do basquete depois de mais de 20 anos como profissional.

"É o momento de me afastar e transmitir tudo o que o basquete me ensinou e me deu", afirmou Marc, que segue os passos de seu irmão, Pau, aposentado desde outubro de 2021.

Marc, de 39 anos, explicou o processo de sua saída das quadras em um vídeo projetado em um cinema em Barcelona, onde respondeu a perguntas de jornalistas.