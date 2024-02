Liverpool goleia Chelsea (4-1) e segue firme na liderança; City vence Burnley

"São bons gols para se comemorar, não é? Estou muito feliz por ele, porque ele fez uma temporada fantástica", disse Rodri sobre a dobradinha do companheiro, em entrevista ao site do City.

A outra boa notícia para os 'Citizens' é que o norueguês Erling Haaland, que estava afastado havia dois meses, saiu do banco no minuto 71 para jogar os últimos 20 minutos do jogo.

Em outra partida do Campeonato Inglês disputada nesta quarta-feira, o Tottenham sofreu para vencer de virada o Brentford por 3 a 2.

No Estádio Tottenham Hotspur, foram os visitantes que saíram na frente com um gol do franco-argentino Neal Maupay (15'). Num início de segundo tempo sensacional, os Spurs marcaram três gols em apenas 8 minutos, por meio do italiano Destiny Udogie (48'), do inglês Brennan Johnson (49') e do brasileiro Richarlison (56').

Mas o Brentford não se rendeu e um gol de Ivan Toney, o segundo em dois jogos desde que voltou de uma suspensão, colocou mais uma vez em perigo a vitória dos donos da casa (67').

O resultado não mudou mais e o 'Spurs', com 43 pontos, subiu ao G4, empatado em pontos com o Aston Villa (5º).