Fórmula 1 rejeita candidatura da equipe Andretti

A maioria das equipes participantes da F1 foi contra a chegada da Andretti, já que seria uma escuderia a mais para dividir as receitas do campeonato, considerando que os US$ 200 milhões (R$ 992 milhões na cotação atual) de direitos de participação da nova escuderia seriam uma compensação insuficiente.

nb/hpa/mcd/dam/cb/dd/rpr

© Agence France-Presse