Atlético de Madrid anuncia contratação de Gabriel Paulista

O novo jogador do time de Madri deixa o Valencia após seis temporadas e meia e um título da Copa do Rei em 2017.

O zagueiro brasileiro de 33 anos é a terceira contratação do Atlético de Madrid nesta janela de transferências, após as chegadas do meia belga Arthur Vermeeren e do goleiro romeno Horatiu Moldovan.

Segundo a imprensa local, o time madrileno também estava interessado no empréstimo do atacante da Juventus Moise Kean até ao final da temporada, mas sua contratação foi descartada na terça-feira, após sua reprovação no exame médico.

