Zheng vence Yastremska e vai enfrentar Sabalenka na final do Aberto da Austrália

Zheng é a primeira mulher chinesa a chegar a uma final de Grand Slam. A primeira foi Na Li, campeã de Roland Garros em 2011 e do Aberto da Austrália em 2014.

A vitória da chinesa põe fim à saga de Yastremska, que saiu do qualifying e venceu oito jogos consecutivos em Melbourne para chegar às semifinais.

Contra Zheng, a ucraniana fez jogo duro, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que apareceram nos momentos decisivos (venceu apenas um e quatro break points que teve na partida).

Já a chinesa de 21 anos conseguiu se impor no segundo set com uma quebra decisiva no sétimo game.

"É incrível, é complicado explicar o que estou sentindo", declarou após a partida.

Na próxima semana, Zheng vai entrar no Top 10 do ranking da WTA, condição que garantiu depois de bater a russa Anna Kalinskaya nas quartas de final.