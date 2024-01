Fora da Copa do Rei, Girona visita Celta com foco total no Campeonato Espanhol

- Girona com foco total em LaLiga -

O Girona, que no último domingo agravou a crise do Sevilla (17º) com uma goleada por 5 a 1, visita o Celta (16º) a fim de virar a página depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Rei na quarta-feira, com derrota para o Mallorca, a segunda da equipe na temporada.

"Precisamos nos levantar e pensar que, com humildade, somos um time que trabalha bem e lutaremos pela liderança", disse o técnico Míchel Sánchez, após a queda na Copa.

"Nosso objetivo primordial nesta campanha era permanecer na primeira divisão e já conseguimos. Agora queremos ir para as competições europeias", acrescentou.

O time catalão terá pela frente o Celta, que precisa somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento e que também já não disputa a Copa do Rei.

- Barcelona busca reação -

Oito pontos atrás do Girona, mas com um jogo a menos, o Barcelona (3º) recebe o Villarreal (14º) no sábado em busca de uma reação após a eliminação na Copa do Rei.