Brest desafia PSG em rodada marcada por duelo entre Olympique de Marselha e Monaco

Depois de um grande início de temporada, o Monaco foi caindo de rendimento e no momento está 10 pontos atrás do PSG, enquanto paira a indefinição sobre o futuro do técnico Adi Hütter.

Com pouco a perder e muito a ganhar, o Brest visita no domingo o PSG como terceiro colocado, a 9 pontos do time parisiense.

Embora o objetivo da equipe no início temporada fosse a permanência na primeira divisão, a grande campanha aumentou a exigência e agora o objetivo é surpreender o time de Kylian Mbappé.

Por sua vez, o Nice (2º), oito pontos atrás do PSG, recebe no sábado o Metz (15º) a fim de esquecer a derrota na rodada passada para o Rennes (2 a 0).

--Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação: