Zverev e Medvedev disputam vaga na final do Aberto da Austrália

O alemão Alexander Zverev, número 6 do mundo, eliminou o espanhol Carlos Alcaraz (2º) do Aberto da Austrália nesta quarta-feira (24) e vai enfrentar o russo Daniil Medvedev (3º) por uma vaga na final do torneio.

No último jogo do dia, Zverev bateu Alcaraz em quatro sets, com parciais de 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) e 6-4.

Esta foi a primeira vez que o alemão supera um jogador Top 5 em um Grand Slam.