Paris-2024, o desafio olímpico de Endrick

"Ele fez uma reta final excepcional no Campeonato Brasileiro [com o Palmeiras] e vai nos ajudar muito", comentou Menezes, que mostrou confiança quanto à equipe "crescer ao longo da competição".

Um dos principais trunfos do treinador, no papel, é a temível dupla Endrick-John Kennedy.

Endrick gosta de jogar com o companheiro, peça fundamental no Fluminense campeão da Libertadores e autor do gol que deu a vitória ao time carioca por 2 a 1 na prorrogação sobre o Boca Juniors na final do torneio.

"Nos divertimos [no campo]. Conversamos bastante. Graças a Deus hoje ele conseguiu me dar uma assistência e espero, se Deus quiser, que no próximo jogo eu possa marcar um gol", disse ele.

Assim como costumam surgir perguntas sobre o Real Madrid, Endrick é questionado sobre as ousadas comparações que muitos já fizeram entre ele e ninguém menos que Pelé, que também brilhou quando ainda era um adolescente.

"Pelé? Quero mostrar para as pessoas quem é o Endrick", diz a jovem promessa.