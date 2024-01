Moscardo assina contrato com o PSG, diz fonte próxima ao jogador

O jovem meio-campista Gabriel Moscardo, do Corinthians, assinou contrato com o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (24), informou à AFP uma fonte do entorno do jogador.

"A assinatura" do contrato "está confirmada", disse a fonte, corroborando com informações da imprensa do Brasil e da França.

O PSG não se pronunciou até o momento.