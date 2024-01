Montpellier vence e é o último classificado para as oitavas da Copa da França

O Montpellier, da primeira divisão, goleou sem grandes dificuldades por 4 a 0 em sua visita ao time amador Entente Feignies-Aulnoye (da quarta divisão), nesta quarta-feira (24), em Maubeuge, e se classificou para as oitavas de final da Copa da França.

Foi preciso, no entanto, esperar até o segundo tempo para o Montpellier impor a sua superioridade e tradição, e deslanchar com gols de Becir Omeragic (58'), Akor Adams (74' e 90'+3) e Sacha Delaye (90'+1).

A grama do estádio Leo Lagrange, em Maubeuge, foi bastante danificada pela nevasca que caiu este mês no norte da França, razão pela qual o duelo havia sido adiado por alguns dias. Inicialmente deveria ter sido disputado no sábado, 20 de janeiro.