Medvedev vence Hurkacz e avança às semifinais do Aberto da Austrália

"Estou tão destruído agora", admitiu Medvedev após a partida. "Sinceramente, notei isso fisicamente já no final do segundo set e disse a mim mesmo para aguentar", acrescentou.

"No quarto set não tinha mais concentração e tive que tentar dar o meu melhor (...) estou feliz por ter conseguido vencer assim", explicou.

A partida colocou frente a frente o polonês, um dos tenistas com melhor serviço do circuito, com o russo, que provavelmente tem uma das melhores devoluções do fundo da quadra.

Medvedev mostrou isso logo no início e partiu para o ataque, conseguindo assim quebrar o saque na primeira oportunidade que teve, mas Hurkacz se controlou e empatou o set, que acabou sendo decidido no tie break.

Irritado com o revés, o polonês se impôs no segundo set, quebrando o serviço do adversário e repetindo o feito pouco depois para vencer a parcial.

Com a partida empatada, Hurkacz cometeu uma dupla falta incomum que deu a Medvedev uma quebra decisiva no terceiro set.