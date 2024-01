Athletic Bilbao elimina Barça e vai às semis da Copa do Rei; Mallorca também avança

"Foi um jogo inesquecível", comemorou o treinador do Athletic, Ernesto Valverde.

Já o treinador do Barça, Xavi Hernández, lamentou. "Me sinto orgulhoso por um lado porque acho que lutamos muito contra uma grande equipe e, por outro lado, me sinto decepcionado com o resultado", disse ele.

Depois de perder a Supercopa da Espanha para o Real Madrid há dez dias, o Barça sofreu um novo golpe ao perder mais uma chance de conquistar um título.

Haviam se passado apenas 40 segundos quando Guruzeta aproveitou uma bola perdida na área para desferir um chute que entrou no canto de Iñaki Peña (1').

Com o baque, o Barça recuperou a posse da bola contra um Athletic que pressionava sua saída de bola e tentava causar estragos com as chegadas rápidas de Nico Williams pela ponta.

- Yamal empata -

O Barça começou a chegar mais à área de Julen Aguirrezabala, impulsionado pelos avanços do jovem Lamine Yamal até conseguir empatar.