Liverpool empata com Fulham e vai enfrentar Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa

O Liverpool se classificou nesta quarta-feira (24) para a final da Copa da Liga Inglesa, que será disputada contra o Chelsea no dia 25 de fevereiro, em Wembley, ao empatar em 1 a 1 com o Fulham.

Os jogadores comandados pelo técnico Jürgen Klopp, atuais líderes da Premier League com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City (e um jogo a mais), haviam vencido por 2 a 1 no jogo de ida, no seu 'templo' de Anfield.

Logo aos 11 minutos, Luis Diaz se infiltrou pela esquerda na área e com um chute certeiro mandou a bola para o fundo da rede.