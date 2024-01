Japão vence Indonésia e vai às oitavas da Copa da Ásia

O Japão se classificou para as oitavas de final da Copa da Ásia ao derrotar a Indonésia nesta quarta-feira (24) por 3 a 1, resultado que garante à equipe a segunda colocação do Grupo D, que terminou com o Iraque na liderança.

Os 'Samurais Azuis' abriram o placar por 3 a 0 com dois gols do atacante Ayase Ueda (6' de pênalti e 52') e um gol contra de Justin Hubner (88'). Nos acréscimos, os indonésios descontaram marcando com Sandy Walsh (90'+1).

Com a vitória, o Japão encerra a fase de grupos com 6 pontos, três à frente da Indonésia, que ainda tem chances de se classificar como um dos quatro melhores terceiros colocados entre todas as chaves.