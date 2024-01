Chinesa Zheng Qinwen avança às semifinais do Aberto da Austrália

"Depois do Aberto da Austrália do ano passado, disse para mim mesma que queria entrar no Top 10 e agora estou aqui, é um momento incrível", disse Zheng em entrevista após a partida. Ao final do torneio, ela estará entre as dez melhores jogadoras do mundo.

Cabeça de chave número 12 em Melbourne, a tenista chinesa perdeu o primeiro set no duelo contra Kalinskaya, assim como aconteceu na primeira e na terceira rodada, mas depois tomou o controle do jogo e saiu com a vitória.

"O primeiro set foi uma grande luta", reconheceu. "Estou muito feliz por estar na semifinal, principalmente depois de uma grande atuação como esta", concluiu.

