Argentina vence Peru (2-0) e lidera Grupo B do Pré-Olímpico junto com Paraguai

A Argentina conquistou sua primeira vitória no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano para os Jogos de Paris-2024, nesta quarta-feira (24) na Venezuela, ao vencer o Peru por 2 a 0, com gols de Thiago Almada, de pênalti, e de Luciano Gondou.

A seleção Sub-23 do técnico Javier Mascherano havia estreado no último domingo com um empate em 1 a 1 com o Paraguai neste torneio, que garante duas vagas nos próximos Jogos Olímpicos.

Aos 53 minutos, Almada converteu um pênalti sofrido por Valentín Barco, que havia sido derrubado por Álvaro Rojas na área, após um dos seus avanços pela esquerda.