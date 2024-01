Após fiasco na CAN, Djamel Belmadi deixa comando da seleção da Argélia

O presidente da Federação Argelina de Futebol (FAF), Walid Sadi, anunciou nesta quarta-feira (24) que Djamel Belmadi não é mais o técnico da seleção do país, um dia depois da eliminação da equipe na fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN).

"Eu me reuni com Djamel Belmadi para falar das implicações desta amarga eliminação e chegamos a um acordo amigável para encerrar nossa relação e rescindir o contrato que liga o treinador à Federação Argelina de Futebol", informou o dirigente em sua conta no X (antigo Twitter).

Nascido na França, Belmadi, de 47 anos, estava à frente da Argélia desde 2018. Ele tem passagens pelo clube catari Lekhwiya (2010-2012 e 2015-2018) e pela seleção do Catar (2014-2015).