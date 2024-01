Alcaraz estreia no Aberto da Austrália com vitória sobre Gasquet

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreou nesta terça-feira (16) no Aberto da Austrália com uma vitória convincente sobre o veterano francês Richard Gasquet (131º), de 37 anos.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5), 6-1 e 6-2, em duas horas e 22 minutos.

A resistência de Gasquet, antiga promessa do tênis francês que nunca correspondeu às expectativas, durou pouco mais de uma hora, tempo que o espanhol de 20 anos levou para faturar o primeiro set no tiebreak.