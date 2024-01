Alcaraz bate Gasquet na estreia na Austrália; Swiatek e Rybakina sofrem, mas avançam

Já o norueguês Casper Ruud (11º e três vezes finalista de Grand Slam) teve vida mais fácil, ao passar pelo espanhol Albert Ramos (85º) por 3 sets a 0 (6-1, 6-3 e 6-1) em pouco mais de duas horas.

Uma das imagens marcantes do dia foi do britânico Jack Draper (55º), que vomitou na quadra depois de vencer o americano Marcos Giron (66º) em um duelo de cinco sets que durou mais de três horas no calor de Melbourne.

Draper, de 22 anos, atribuiu o mal-estar ao estresse e à ansiedade pela pressão.

"Estava com dificuldade para respirar e me faltava oxigênio", explicou o britânico, que garantiu que vai procurar ajuda para saber como lidar com este tipo de situação.

