Toto Wolff seguirá como chefe da Mercedes na Fórmula 1

"No final das contas, também como acionista, quero o melhor retorno do investimento. E o melhor retorno é vencer", declarou Wolff ao Telegraph.

"Não vou me apegar ao meu cargo se acreditar que alguém pode fazer melhor do que eu e já me certifico de ter pessoas ao meu redor que possam me dizer o contrário. No final, os três [acionistas] decidem: Vamos fazer de novo! [vencer]", acrescentou.

O chefe da Mercedes lembrou que após tantos anos no cargo "o risco é mais de tédio do que de exaustão". "Mas essa é a razão pela qual aceito os desafios que enfrentamos, por mais difíceis que pareçam às vezes".

Este anúncio encerra os rumores sobre uma possível saída de Wolff da equipe, que terá como pilotos em 2024 os britânicos Lewis Hamilton e George Russell.

O novo carro da Mercedes para a próxima temporada será apresentado no dia 14 de fevereiro, no circuito de Silverstone (Reino Unido).

