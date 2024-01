Angola arranca empate contra Argélia na Copa Africana; Senegal vence Gâmbia

A seleção de Angola arrancou um empate em 1 a 1 nesta segunda-feira (15) com a Argélia, uma das favoritas à conquista da Copa Africana de Nações, que não iniciou com o pé direito a sua trajetória no torneio.

Em jogo disputado no estádio da Paz de Bouaké na cidade de Bouaké, na Costa do Marfim, o atacante Baghdad Bounedjah, que foi titular no lugar de Islam Slimani, abriu o placar aos 19 minutos com um belo chute em que usou a parte externa do pé direito.

No segundo tempo, o angolano Cristovão Paciência, mais conhecido como 'Mabululu', sofreu um pênalti que ele mesmo se encarregou de converter (67') para deixar tudo igual no placar contra a seleção argelina, que já conquistou duas vezes a CAN, em 1990 e em 2019.