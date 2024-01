Rafael Nadal é nomeado embaixador da federação saudita de tênis

Depois de uma derrota na terceira rodada em Brisbane, ele foi declarado desfalque em 7 de janeiro do Aberto da Austrália em Melbourne devido a uma "microrruptura em um músculo".

Nadal agora foca na temporada em quadra de saibro como seu grande objetivo do ano, que pode ser o último como jogador profissional.

Em sua nova função como embaixador, Nadal "passará um tempo no reino todos os anos" para desenvolver o tênis nacional e uma nova Academia Rafa Nadal, segundo a federação.

"As crianças olham para o futuro e vi a sua paixão pelos esportes. Quero incentivá-los a pegar numa raquete e a desfrutar dos benefícios de uma vida saudável", explicou Nadal, que visitou recentemente uma academia de tênis em Riade, na sua conta no X.

A Arábia Saudita utiliza os esportes há anos para diversificar sua economia e torná-la menos dependente do petróleo, assim como para construir uma reputação internacional mais positiva, segundo especialistas.

Estes objetivos incluem as competições que organiza na Fórmula 1, Moto GP, no circuito LIV Golf, no futebol - é o único candidato a organizar a Copa do Mundo de 2034 - e no tênis. O reino sediou seu primeiro torneio ATP em 2023, o Next Gen em Jidá, e jogos de exibição Novak Djokovic-Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka-Ons Jabeur.