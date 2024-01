Osaka cai na Austrália em seu retorno; Medvedev e Tsitsipas sofrem

"Acho que foi um bom jogo para mim, acredito que dei o máximo. Foi bonito estar de volta", disse a japonesa de 26 anos.

Atual número 4 do mundo e ganhadora de seu primeiro título de Grand Slam no US Open de 2023, a americana Coco Gauff estreou com uma vitória sobre a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (68ª) em apenas 59 minutos (6-3 e 6-0).

"Eu me soltei e tudo se encaixou. Fico sempre um pouco nervosa nas primeiras rodadas de Grand Slam, estou feliz por ter controlado as emoções", disse a jogadora que irá completar 20 anos em março.

A brasileira Bia Haddad, número 12 do mundo, também avançou na chave feminina, com vitória sobre a tcheca Linda Fruhvirtova (84ª).

Bia fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 3-6 e 6-2, em duas horas e 18 minutos.

- Atmane e Bergs dão o que falar -

"Uma overdose de estresse". Assim explicou o francês Terence Atmane a crise de cãibras que o obrigou a desistir do jogo contra Medvedev, quando tinha colocado o ex-número 1 do mundo contra as cordas.