Corinthians pede retorno de Moscardo, que pode não ir mais ao PSG

"É oficial. Ontem eu mandei trazer de volta", disse Melo em uma entrevista ao programa "Domingol", da CNN Brasil.

O dirigente afirmou que o PSG não está seguindo o "trâmite normal" de uma contratação, porque quer comprar Moscardo só depois da cirurgia, que considerou "tranquila" e "simples".

Por isso, ele pede a volta do jogador para fazer o tratamento no Brasil e, então, vendê-lo por um preço mais alto do que o acordado com o clube francês, que gira em torno dos 20 milhões de euros (R$ 106 milhões na cotação atual), mais bônus de 2 milhões de euros (R$ 10,6 milhões) por objetivos alcançados.

"É o mesmo risco lá e aqui (...) Não tenho dúvida de que ele vai voltar bem. Com toda a estrutura que nós vamos dar para ele, esse garoto vai ser vendido por um valor muito maior do que está hoje", afirmou o presidente do Corinthians.

Moscardo viajou em dezembro a Paris para passar por exames médicos prévios à assinatura do contrato com o PSG, segundo a imprensa. Melo não disse se o jogador ainda está na capital francesa.

Gabriel Moscardo é considerado uma joia das categorias de base do 'Timão'. Ele estreou como profissional em junho do ano passado, na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool do Uruguai, pela fase de grupos da Copa Libertadores.