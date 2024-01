Colombiano Campaz volta ao Grêmio após 'novela' com Rosario Central da Argentina

Campaz, de 23 anos, protagonizou uma das "novelas" da atual janela de transferência do futebol sul-americano.

O colombiano se destacou pelo clube de Rosário na campanha do título da Copa da Liga Argentina, conquistado em dezembro, e tinha expressado seu desejo de permanecer na equipe.

Desde sua chegada à Argentina, em fevereiro de 2023, disputou 43 jogos, marcou dez gols e deu nove assistências.

Campaz foi contratado pelo Grêmio em 2021, ano em que a equipe caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na temporada seguinte, continuou no elenco e fez parte da campanha do retorno à elite.

O jogador irá se juntar aos demais companheiros nesta terça-feira para os treinamentos de pré-temporada sob o comando do técnico Renato Portaluppi.

O primeiro jogo do Grêmio em 2024 será no próximo sábado, na estreia do time no Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, fora de casa.