Clássico entre Atlético e Real Madrid é ponto alto das oitavas da Copa do Rei

No primeiro turno, o Atlético venceu por 3 a 1 jogando em casa, na única derrota do Real Madrid na temporada, contando todas as competições. No domingo, o time do técnico Carlo Ancelotti conquistou a Supercopa com uma goleada por 4 a 1 sobre o Barcelona.

O Barça, e especialmente Xavi, vem sendo cada vez mais questionado e um novo tropeço na quinta-feira contra o modesto Unionistas de Salamanca, da terceira divisão, poderia ser fatal para o futuro do técnico 'blaugrana'.

O time catalão, no entanto, terá a dificuldade de disputar o duelo fora de casa, num estádio que está longe de ter a estrutura com as quais está acostumado e onde o Villarreal foi eliminado na fase anterior.

Além do Unionistas, só outra equipe que não pertence à elite do futebol espanhol está nas oitavas da Copa do Rei: o Tenerife, da segunda divisão, que vai enfrentar o Mallorca.

Todos os outros duelos serão entre times da primeira divisão.

O Girona, que lidera LaLiga ao lado do Real Madrid e é sensação da temporada, recebe o Rayo Vallecano. Também se destacam os confrontos entre Athletic Bilbao e Alavés e entre Osasuna e Real Sociedad.