Sabalenka vence com facilidade em sua estreia no Aberto da Austrália

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e atual campeã do Aberto da Austrália, iniciou sua defesa do título com passos firmes ao atropelar a alemã Ella Seidl com uma vitória de 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-1 em apenas 53 minutos.

Sabalenka, de 25 anos, foi a última a entrar na quadra da Rod Laver Arena, no final da noite australiana.

Pouco antes, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, precisou de quatro horas para derrotar o croata Dino Prizmic por 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 e 6-4.