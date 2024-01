Real Madrid goleia Barça (4-1) com hat-trick de Vini e vence Supercopa da Espanha

O Real Madrid se sagrou campeão neste domingo (14) da Supercopa da Espanha ao vencer o Barcelona por 4 a 1, no estádio Al-Awwal, em Riad, na Arábia Saudita, com um hat-trick de Vinicius Junior.

'Vini' abriu o placar logo aos 7 minutos, ampliou apenas três minutos depois (10') e fechou sua conta pessoal convertendo um pênalti (39').

O astro polonês do Barça Robert Lewandowski havia diminuído pouco antes com um chute de primeira (33'). No segundo tempo, o Real Madrid fechou o placar com outro gol brasileiro: Rodrygo aos 64 minutos de jogo.