Para Agassi, Djokovic é o maior tenista de todos os tempos

A lenda do tênis Andre Agassi afirmou que Novak Djokovic, que busca o inédito 25º título de Grand Slam na carreira e o 11º Aberto da Austrália, é sem dúvida o maior jogador de todos os tempos, ressaltando que os números não mentem.

"Existem tantas maneiras de ver as coisas, mas quando você olha para elas no papel, você não pode contestar o que ele alcançou", disse Agassi em entrevista ao The Australian publicada neste domingo, sobre o 36º aniversário do sérvio, a quem treinou ao lado de Radek Stepanek entre 2017 e 2018.

"O número de vitórias, os confrontos diretos, os títulos, as vezes em que foi número 1 do mundo no final do ano, as semanas passadas na primeira posição... todas essas estatísticas", acrescentou o americano de 53 anos.