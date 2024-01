PSG vence Lens (2-0) e dispara na liderança do Francês

Com gols de Bradley Barcola e Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain (1º) venceu por 2 a 0 em sua visita ao Lens (8º), neste domingo (14), no encerramento da 18ª rodada do campeonato francês, ampliando assim a vantagem em relação aos seus principais perseguidores na briga pelo título.

A equipe comandada pelo técnico Luis Enrique chega aos 43 pontos, enquanto o Nice (2º) segue com 35 depois de perder por 2 a 0 no sábado para o Rennes (10º).

Outro que também sofreu uma derrota foi o Monaco, por 3 a 1 para o Reims (6º), e com isso caiu para a quarta colocação, com 33 pontos, superado pelo Brest (3º com 34), que venceu por 2 a 0 o Montpellier (12º).