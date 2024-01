Japão e Irã vencem em sua estreia na Copa da Ásia

Ayase Ueda sentenciou, a cinco minutos do fim do tempo regulamentar, colocando o Japão como líder do grupo D, que é completado pela Indonésia e pelo Iraque, que se enfrentam na segunda-feira.

"Jogo contra o Vietnã desde que era jovem, por isso sei como eles podem ser uma boa equipe", disse Minamino, ex-atacante do Liverpool. "Mas não foi apenas na defesa, eles também foram muito bons no ataque. Fiquei surpreso com o quão bons eles são", acrescentou.

O Irã, por sua vez, venceu a Palestina por 4 a 1, com gols de Ansari Fard (2'), Khalilzadeh (12'), Ghayedi (38') e Azmoun (55'). Para os palestinianos, Seyam diminuiu pouco antes do intervalo (45'+6).

Antes dessa partida, os torcedores das duas seleções presentes no estádio em Doha observaram um minuto de silêncio em memória das vítimas da guerra em Gaza e mostraram bandeiras com as cores palestinas, além de mensagens de "Free Palestine" ("Palestina Livre").

Com a vitória, o Irã lidera o grupo C com três pontos, os mesmos dos Emirados Árabes Unidos, que derrotaram Hong Kong por 3 a 1 no outro jogo deste domingo.

