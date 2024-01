Guiné Equatorial surpreende e empata com a Nigéria na Copa Africana de Nações

A Nigéria sofreu um golpe no meio do primeiro tempo, quando o meio-campista Alhassan Yusuf - que se juntou à seleção às vésperas do torneio no lugar do lesionado Wilfred Ndidi, deixou o campo machucado.

Osimhen desperdiçou uma grande chance de colocar sua equipe na frente aos 76 minutos de jogo, quando ficou cara a cara com Ewono e chutou longe do alcance do goleiro, mas para fora.

Neste grupo A da CAN, a Costa do Marfim é líder com 3 pontos depois de vencer no sábado a Guiné Bissau por 2 a 0 no jogo inaugural.

A jornada de sábado se completa com os dois jogos do grupo B, em que o Egito de Mohamed Salah enfrenta Moçambique e Gana, com Iñaki Williams, estreia diante de Cabo Verde.

