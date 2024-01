'Gladbach' vence Stuttgart (3-1) com gol mais rápido da temporada

Com as duas equipes perigosamente perto da zona de rebaixamento no meio desta temporada, o Bochum parecia no caminho certo para somar três pontos e se impor no campeonato.

Mas Stark mudou o rumo do jogo. Ele disparou bem de fora da área e a bola desviou em Osterhage, depois no travessão e foi parar no fundo da rede. "Felizmente entrou", comemorou Stark em entrevista ao DAZN.

O gol deu vida ao Werder Bremen, com os visitantes pressionando pela vitória nos segundos finais, à medida que o cronômetro avançava.

"O fato de termos conseguido o empate tão tarde mostra o nosso espírito de equipe", disse o treinador do Bremen, Ole Werner. O time não perdeu nas últimas quatro partidas.

"Dói muito", disse o meio-campista do Bochum, Kevin Stoeger, ao DAZN. As duas equipes somam 17 pontos, com o Bremen à frente no saldo de gols.

