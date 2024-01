Girona empata com lanterna Almería (0-0) e assume liderança provisória do Espanhol

Irreconhecíveis no primeiro tempo, os jogadores comandados por Míchel poderiam ter ficado em desvantagem antes do intervalo, mas o jovem Sergio Arribas, revelado no Real Madrid, desperdiçou suas chances de abrir o placar.

Habituado a viradas de última hora, o Girona não conseguiu fazer a diferença apesar da entrada em campo de titulares regulares como Tsygankov, Stuani e Savinho.

A equipe catalã ficou com dez jogadores após a expulsão do seu capitão Aleix García, que agarrou Melero pela camisa quando este corria na direção do gol (80').

"Nem sempre podemos vencer, quando o adversário te supera como hoje é uma ótima notícia termos conquistado um ponto, porque uma equipe que quer estar no topo precisa ter esse tipo de jogos em que não perde", disse Michel na coletiva de imprensa após a partida.

Também neste domingo, o Valencia (8º) venceu o Cádiz (18º) fora de casa por 4 a 1. Hugo Duro (8'), Diego López (52'), Javi Guerra (90'+4) e Jesús Vázquez Alcalde (90'+8) marcaram os gols da vitória e Rubén Alcaraz chegou a empatar de pênalti no primeiro tempo (21').

--- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação: