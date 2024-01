Favorito Haaland disputa com Messi e Mbappé prêmio The Best da Fifa

Erling Haaland, que conquistou cinco títulos pelo Manchester City em 2023, parece bem posicionado para ganhar o prêmio The Best da Fifa de melhor jogador do ano em Londres, nesta segunda-feira, com Lionel Messi e Kylian Mbappé também competindo na categoria masculina.

Se há alguma dúvida entre os homens, o fator surpresa desaparece na premiação feminina, onde o prêmio parece reservado à espanhola Aitana Bonmatí, que conquistou a Copa do Mundo no ano passado com sua seleção e a Liga dos Campeões com o Barcelona.

O prêmio 'The Best', caso seja confirmada a vitória do norueguês na categoria masculina, poderá marcar o início de uma era de domínio de Haaland, de 23 anos, e do francês Mbappé, de 25, como a que teve uma longa hegemonia até recentemente de Messi e Cristiano Ronaldo.