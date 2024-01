Aston Villa segura Everton (0-0) fora de casa; United e Tottenham também empatam

Derrotados por 2 a 1 em Nottingham no final de 2023, os 'Red Devils' começaram 2024 com uma tarde frustrante, sob os olhares de Jim Ratcliffe, o futuro influente acionista do clube.

Scott McTominay, que havia entrado com a missão de trazer mais ímpeto, teve a bola do jogo nos acréscimos, após um cruzamento perfeito do argentino Alejandro Garnacho, mas cabeceou por cima do travessão dos Spurs (90'+5).

O clube do noroeste de Inglaterra está na sétima posição, dois pontos atrás do West Ham (6º), que tem um jogo a menos, e oito atrás do Tottenham, quinto e empatado com o Arsenal (4º), que disputa o seu jogo da 21ª rodada no próximo sábado, contra o Crystal Palace (14º).

O empate deixou em segundo plano o segundo gol na Premier League do dinamarquês Rasmus Hojlund, uma bomba de pé esquerdo no ângulo superior, e o primeiro da temporada de Rashford, que recebeu uma assistência do próprio Hojlund.

Foi a primeira vez que Rashford e Hojlund marcaram no mesmo jogo e o técnico Erik ten Hag se mostrou otimista de que a parceria possa render mais frutos. "Espero que continuem com este progresso", disse o holandês.

"Especialmente na linha de frente, em áreas restritas, você precisa da decisão certa, precisa dessa intuição em conjunto."