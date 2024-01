Gilmar Mendes reconduz Ednaldo ao cargo de presidente da CBF

"Há risco de prejuízo iminente, uma vez que a inscrição de jogadores da Seleção Brasileira no torneio qualificatório para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, que deve ser ultimada até amanhã, restaria inviabilizada", justificou Gilmar Mendes na decisão desta quinta-feira.

A seleção brasileira disputa atualmente as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte, e tem na agenda deste ano a Copa América nos Estados Unidos.

Seus clubes se preparam para disputar as copas Libertadores e Sul-Americana a partir de fevereiro.

O futebol brasileiro vive momentos difíceis: além da crise na CBF, a Seleção registrou uma sequência inédita de maus resultados nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e o italiano Carlo Ancelotti, aguardado com ansiedade para assumir como novo técnico este ano, acabou renovando com o Real Madrid.

