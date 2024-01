Clubes da Ligue 1 entram na disputa da Copa da França

Lens-Monaco e Metz-Clermont serão os duelos dos 32-avos de final da Copa da França entre times da Ligue 1, que entram no torneio, com o Paris Saint-Germain visitando o Revel, time amador da sexta divisão do futebol francês.

Esta rodada da 'Coupe' será disputada de sexta a domingo, sendo que a última partida será a do PSG, que na quarta-feira conquistou o primeiro troféu da temporada, a Supercopa contra o Toulouse, atual campeão da Copa da França.

E o Toulouse jogará no domingo contra outro time amador, o Chambery SF.