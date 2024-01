Real Madrid vence Mallorca e mantém liderança do Campeonato Espanhol

O Real Madrid venceu o Mallorca por 1 a 0 nesta quarta-feira (3), com um gol de cabeça do zagueiro Antonio Rüdiger, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, resultado que mantém a equipe no topo da tabela.

O jogo no Santiago Bernabéu se encaminhava para o empate quando Rüdiger aproveitou cobrança de escanteio de Luka Modric para marcar o gol da vitória merengue aos 32 minutos do segundo tempo.

Com 48 pontos, o Real Madrid fecha o primeiro turno do campeonato como líder, com apenas uma derrota, embora ainda possa ter sua pontuação alcançada pelo Girona (2º), que ainda enfrenta o Atlético de Madrid nesta quarta-feira.