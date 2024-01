Girona vence Atlético nos acréscimos (4-3) e volta a dividir liderança com Real Madrid

Mas Morata diminuiu para 3 a 2 pouco antes do intervalo (44') e o atacante da seleção espanhola ainda empatou com um belo toque cruzado na saída do goleiro no início do segundo tempo (54'). Os dois gols foram marcados após ótimas assistências do argentino Rodrigo de Paul.

As duas equipes se neutralizaram numa reta final intensa e equilibrada que manteve a torcida no estádio Montilivi em suspense até que Iván Martín avançou na área e chutou no ângulo do goleiro Jan Oblak nos acréscimos (90'+1).

O astro francês do Atlético Antoine Griezmann estacionou em 173 gols com a camisa 'rojiblanca' e terá que esperar para superar o recorde do lendário Luis Aragonés.

A equipe madrilenha continua a dez pontos de Real Madrid e Girona, os mesmos do Barcelona, que visita o Las Palmas nesta quinta-feira.

- Rüdiger dá vitória ao Real Madrid -