Barranquilla não cumpre requisitos e não será mais sede do Pan de 2027

Nesta quarta-feira, congressistas da oposição pediram a Petro que apoie esporte e viabilize a organização dos Jogos Pan-Americanos, embora a Panam Sports tenha garantido que sua decisão é "irreversível".

Trata-se de uma "suposta negligência que deixa o país numa posição muito má e que contradiz a promessa do presidente da Colômbia como potência turística e desportiva", se queixou no X (antigo Twitter) a parlamentar centrista Cathy Juvinao, crítica do governo.

A Colômbia tem um longo histórico sobre desistir ou perder a organização de grandes eventos esportivos.

No século passado, o país desistiu de receber a Copa do Mundo de 1986 (realizada no México) para investir o dinheiro em obras públicas.

Em 2021, o então presidente de direita Iván Duque recusou sediar a Copa América, supostamente devido aos efeitos desastrosos da pandemia de covid-19 sobre a economia, com o governo alvo de protestos nas ruas.

Entre agosto e setembro de 2024, os principais estádios da Colômbia vão receber o Mundial Sub-20 de futebol feminino.