Roma vence Cremonese e vai enfrentar Lazio nas quartas da Copa da Itália

A Roma, que venceu a Cremonese por 2 a 1, garantiu nesta quarta-feira com mais dificuldades do que o esperado a classificação para as quartas de final da Copaa da Itália, onde enfrentará a Lazio no dérbi da capital.

Frank Tsadjout abriu aos 37 minutos o placar para a Cremonese, que já havia eliminado o time 'giallorosso' nas quartas de final da temporada passada.

Mas desta vez o clube italiano atualmente na 2ª divisão desabou na reta final diante da dupla Romelu Lukaku-Paulo Dybala: o atacante belga empatou aos 77 minutos, e depois o argentino classificou sua equipe com um gol de pênalti (85').