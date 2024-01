West Ham e Brighton empatam no encerramento da 20ª rodada do Inglês

West Ham (6º) e Brighton (7º) empataram nesta terça-feira (2) em 0 a 0 em Londres, no encerramento da 20ª rodada da Premier League, o que deixa os dois clubes longe das primeiras posições.

Invictos no campeonato desde a 16ª jornada, os 'Hammers' mantiveram a invencibilidade mas sem se aproximar do 'Top 5', e estão cinco pontos atrás do Tottenham (34 pontos).

Por sua vez, o Brighton (31 pontos) supera o Manchester United na tabela graças ao melhor saldo de gols.