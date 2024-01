Real Madrid e Girona decidem título simbólico do 1º turno do Espanhol

. Possível estreia de Vitor Roque?

Na quinta-feira, o Barcelona fecha a rodada visitando o Las Palmas (9º), em jogo que pode marcar a estreia do atacante brasileiro Vitor Roque pelos 'blaugrana'.

O ex-jogador do Athletico-PR, de apenas 18 anos, já treinou com os novos companheiros do Barça e pode ser escalado pelo técnico Xavi Hernández, que na primeira metade da temporada teve várias dores de cabeça com as lesões no elenco.

Dos 24 jogos que disputou nesta temporada, em apenas três o time catalão conseguiu uma vitória por mais de um gol de diferença: 2 a 0 sobre Cádiz e 5 e 0 sobre Betis (Campeonato Espanhol) e Royal Antwerp (Liga dos Campeões).