Nadal volta às quadras com triunfo "emocionante e importante" diante de Thiem

- Milhares de mensagens de apoio -

"O apoio é muito importante, principalmente nos momentos difíceis", disse ele quando questionado sobre a ajuda recebida durante sua ausência tanto por seus entes queridos quanto pelos torcedores.

"Tive a sorte de receber milhares de mensagens no último ano e de ter pessoas fantásticas à minha volta todos os dias e isso faz a diferença, sem dúvida".

"Eu estava com saudades de me sentir saudável, de me sentir competitivo e de jogar diante de arquibancadas lotadas como essas", disse o espanhol, provocando reações apaixonadas de seus torcedores.

Quem não acompanhou as notícias do tênis no ano passado não teria imaginado que Nadal estava sem jogar desde a derrota na segunda rodada contra o americano Mackenzie McDonald no Aberto da Austrália, no distante 18 de janeiro do ano passado.